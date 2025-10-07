Küresel Sumud Filosu’ndaki 14 Türk aktivist yurda dönüyor
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulan 14 Türk aktivist, Türkiye’nin Amman Büyükelçiliği’nin rehberliğinde Ürdün’den İstanbul’a hareket etti. Aktivistler, Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları uçağına geçerek yurda dönüş yolculuğuna başladı.
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk vatandaşı aktivist, Ürdün'ün başkenti Amman'dan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a hareket etti.
İsrail'in saldırısının ardından gözaltına alınan Türk aktivistler, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından 14 kişi, İstanbul seferini yapan THY uçağına geçti.
Aktivistler, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı. THY uçağı, tüm yolcuların alınmasının ardından Amman'dan İstanbul'a doğru havalandı.
131 aktivist Ürdün'e gitmişti
Öte yandan, İsrail'in alıkoyduğu 131 aktivist bu sabah Batı Şeria üzerinden Ürdün'e geçmişti. Geçiş yapanlar arasında 14 Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.