Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz gazeteciden Türkiye'ye teşekkür

Andrieu, AA muhabirine, İsrail'in filodakilere muamelesi, Sumud Filosu'ndaki durum ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İngiliz olduğunu ve gazetecilik yaptığını söyleyen Andrieu, Gazze'ye yolculuklarının çok uzun ve zorlayıcı olduğunu anlattı.

Buna rağmen "görevlerini" Gazze halkına, Filistin'e ve teknedekiler olarak birbirlerine olan adanmışlıkla yürüttüklerini belirten Andrieu, "Birbirimizi tanıdıkça ve bağ kurdukça, tüm bu süreç boyunca yaşadığımız sıkıntıların, Gazze halkının ve daha genel anlamda Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılarla kıyaslandığında hiçbir şey olduğunu fark ettik." diye konuştu.

Andrieu, teknede olmanın "inişleri ve çıkışları" olduğunun altını çizerek, Gazze halkına olan sevgilerinin ve İsrail yönetimine duydukları nefretin kendilerine "itici güç" olduğunu dile getirdi.

İsrail makamlarının kendilerine "berbat" davrandığını aktaran Andrieu, "Gece yarısı kapılarımıza vurarak bizi uyandırıyorlardı. Hepimizi ayakta bekletip sonra tekrar yatmamıza izin veriyorlar. Ardından 10 dakika sonra tekrar aynı şeyi yapıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Andrieu, yetkililerin kendilerine "psikolojik savaş" yöntemleri kullandığına dikkati çekerek bunun, Filistinliler üzerinde uyguladıkları yöntemlerle aynı olduğunu ve fiziksel eziyet gördüklerini belirtti.

Alıkonulan insanların önemli ilaçlarının çöpe atıldığını anlatan Andrieu, içmeye zorlandıkları suların kirli olduğunu ve bu muamelenin uluslararası insancıl hukuka uymadığını vurguladı. Andrieu, İsrail askerlerinin kadınlara şiddet uygulamasına da tanık olduğunu belirtti.

Bazı anlarda hayatından endişe ettiğini dile getiren Andrieu, duvarlarında dışkı lekesi olan, yatacak yerin bulunmadığı bir yerde kaldıklarının altını çizdi.

Türkiye'ye teşekkür

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Andrieu, "(Türkiye) Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Bize gerçekten çok yardımcı oldunuz. Dün birkaç kişiye, kendimi rüyada gibi hissettiğimi söyledim çünkü bize çok kötü davranılmıştı." dedi.

İsrail'de aşağılandıklarını ancak Türkiye'de çok güzel ağırlandıklarını vurgulayan Andrieu, kendilerinin hastanede muayene edilmesinin "hukuki tanıklık" açısından önemli olduğunu belirtti.

İngiliz gazeteci Andrieu, Türkiye'deki karşılamanın çok güzel, sıcak ve coşkulu olduğuna işaret ederek İsrail'in, insanlığa karşı suçlarının ciddiye alınmasının ve hukuki sürecin sıkı tutulmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.