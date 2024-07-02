Kürşad Zorlu: "Yabancılara geçici koruma süresi 1 yıl ile sınırlandırılsın!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile yeniden görüşme konusundaki değerlendirmesini olumlu bulduğunu dile getiren, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapmanın zamanının geldiğini belirten Kürşad Zorlu, Türkiye'de geçici korumaya hiçbir süre sınırlaması getirilmezken Avrupa Birliği'nin geçici koruma yönergesinde sürenin bir yıl olduğunu ve bu sürenin 6 aylık periyotlar halinde geçici korumanın sebepleri ortadan kalkmaması durumunda uzatılabileceği hükmünün yer aldığını aktardı.

Pazı paydaşlar kontrolden çıkıyor

Zorlu, "Dünyada sığınmacı nüfusunu en yüksek barındıran, bu yükü almış Türkiye bir süre öngörmüyor ama bu yükü bize reva görenler en fazla 3 yıllık süre tahdidi getirerek kendilerini koruma altına alıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara yönelik değerlendirmesi konusunu da değerlendiren Zorlu, Türkiye'nin bölgede 3 haklı operasyon gerçekleştirdiğini ama "sorun çözümsüzlüğe doğru evrildiği için sahada kullanılan bazı paydaşların kontrolden çıkmaya başladığını" kaydetti.

Teklifte yer alan öneriler

TBMM Başkanlığı'na, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında bir kanun teklifi verdiğini açıklayan Zorlu, teklifin şu önerileri içerdiğini dile getirdi:

"Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma statüsünün verilip verilmeyeceğine TBMM karar verir.

Geçici koruma süresi 1 yıldır ve altışar aylık sürelerle en fazla 2 yıl daha uzatılabilir. Süre bitiminden önce ulusal güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle uluslararası normlara uygun olarak geçici koruma statüsü verilenlerin geçici koruma statüsü kaldırılabilir.

Geçici koruma süresinin sona ermesi veya geçici koruma statüsünün kaldırılması halinde yabancıların ülkelerine veya ülkelerinin güvenli yerlerine ya da güvenli üçüncü ülkelere yerleştirilmelerine TBMM karar verir.

Geçici koruma statüsü verilenler Türkiye'ye giriş yaptıkları sınır ilde barındırılırlar."