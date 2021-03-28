Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Otomobilinde uyuşturucu kullanma görüntüleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu, tekrar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin evinde ve arabasında suç unsuru olabilecek delillerin toplandığını ve kan örneği alındığını açıklamıştı.

O inceleme tamamlandı. Görüntülere de yansıyan maddenin uyuşturucu olduğu tespit edilince, Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı.

'"Uyuşturucu değil, pudra şekeri" demişti

Edinilen bilgilere göre şüpheli ilk ifadesinde, o görüntülerin şaka amaçlı kaydedildiğini savunarak, "Burnuma çekmiş olduğum malzeme uyuşturucu değil, pudra şekeridir" demişti.

Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

"Mağdurum bana şantaj yapıldı"

Görüntüleri çeken kişinin iş ortağı olduğunu da söyleyen Ayvatoğlu, "Mağdurum bana şantaj yapıldı" ifadesini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma titizlikle devam etmektedir



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler M.D., M.Y.M., D.O. ve U.K. hakkında başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınarak hakkında TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir. Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.