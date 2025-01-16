Kurşunlu gömleğe dikkat: Bakanlık toplatılmasına karar verdi!

Gıdadan eşyaya, tekstilden sağlığa kadar pek çok sektörde fırsatçılar halkın sağlığı ile oynayarak ceplerini doldurmaya çalışırken Ticaret Bakanlığı da denetimler de sıklaşıyor.

Son denetimlerde birçok ürünün piyasadan toplatılmasına karar verilirken, markalara da ceza yağdı. Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden de yayımlandı.

Yüksek kurşun içeriği

Ticaret Bakanlığı, kurşun içeriği limitin çok üstünde çıkan "Caizen" markalı mavi gömleklerin satışını yasaklarken, piayadan da toplatılmasına karar verdi. Bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını belirtti.