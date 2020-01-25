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Kurtarma çalışmalarında son durum

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar enkaz altından 42 kişi kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarında son durum
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Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar enkaz altından 42 kişi kurtarıldı. Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın da enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

19. saatte bir kişi daha enkazdan kurtarıldı.

Çalışmalar enkaz altından gelebilecek seslerin duyulabilmesi için çok sessiz ve hassasiyetle sürdürülüyor.

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