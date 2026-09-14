Kurtlar Vadisi’nin senaristleri adliyede: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade verecekler

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Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden yaklaşık 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturma genişliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada daha önce gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi de gerçekleştirildi.

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Soruşturma kapsamında Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, şüpheli sıfatıyla değil, “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermek üzere çağrıldı.

Üç isim, bugün ifade işlemleri için Silivri Adliyesi’ne geldi.

Kaşif Kozinoğlu 2011’de cezaevinde hayatını kaybetti

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011’de rahatsızlandı ve Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in daha önce yaptığı açıklamaya göre Kozinoğlu’nun hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi; cezaevi, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu’nun eşinin ifadeleri alındı. Soruşturma sonucunda 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Takipsizlik kararı 2026’da kaldırıldı

Dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelenmesinin ardından soruşturmada yeni bir dönem başladı.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği, 26 Ağustos 2026’da takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine soruşturma yeniden başlatıldı, dosya hakkında gizlilik kararı alındı ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

Soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 10’u gözaltına alınırken bir şüphelinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

İlk gözaltılardan bir kişi tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakimlik, aralarında muhabirin de bulunduğu 3 kişinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 4’e, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı 13’e çıktı.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açıldı

Soruşturmanın en dikkat çekici adımlarından biri de fethi kabir işlemi oldu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla mezarın açılmasına karar verildi ve fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.