Kurtulmuş açıkladı: Milli Dayanışma Komisyonu İmralı'ya mı gidiyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’da bir araya geldi.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’te çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun olası bir İmralı ziyareti yapıp yapmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

Kurtulmuş, “Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Ama bu kararı verecek olan Meclis'teki komisyonumuzdur. Komisyon böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir” dedi.

TBMM Başkanı, kendi şahsi görüşünün bu konuda belirleyici olmadığını vurgulayarak, “Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar. Kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyon böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş ayrıca, sürece ilişkin herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirterek, “Herhangi bir şekilde örgütle devlet arasında bir pazarlık söz konusu değildir, bugüne kadar da olmamıştır” değerlendirmesinde bulundu.