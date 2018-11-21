Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adaylarımız belli

21 Kasım 2018

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının belli olduğunu söyledi.

TRT Haber yayınında konuşan Kurtulmuş, "İstanbul, Ankara gibi birçok adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz" dedi.

Kulislerde, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ismi sıklıkla telaffuz ediliyor.