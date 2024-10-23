Kurtulmuş: Terör Türkiye'de artık tutunamayacak

Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Saldırının gerçekleştirilmesinin arkasında kimler var, nereden ne şekilde destek aldılar, nasıl bunu gerçekleştirdiler inşallah bütün detaylarıyla ortaya çıkarılacaktır." ifadesini kullandı.

40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin teröre karşı mücadele verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Milletçe terörün karşısında yekvücut olarak durduk ve bu mücadeleyi bugünlere kadar getirdik. Terör Türkiye'de artık tutunamayacak." diye konuştu.

Milletçe birlik olunması ve teröre karşı ses yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Saldırının üzerinden birtakım şifreler okunabilir ama olayın sıcaklığı dolayısıyla bunları sonraya bırakarak öncelikle yaralarımızın sarılmasıyla meşgulüz. 22 insanımız yaralandı bu kardeşlerimizden 3'ü taburcu edildi 19'unun hastanelerde tedavisi sürüyor." dedi.

Özel harekat polisi ve güvenlik görevlilerini gösterdikleri üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla tebrik eden Kurtulmuş, etkili müdahaleleri sayesinde tablonun çok daha ağır olmasının önüne geçildiğini söyledi.

Kurtulmuş, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören bir yaralının durumunun ağır olduğunu ve kritik durumu atlatmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kurtulmuş, bu süreçteki fedakarlıkları nedeniyle sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Kurtulmuş, "2 teröristi oraya gönderenlerin, onlara siyasi, askeri, lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için, Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz ve onlara karşı mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yekvücut olarak, bütün imkanlarını seferber ederek, savunma sanayisindeki en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Allah milletimizin önüne engel çıkarmaya çalışanlara, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye çalışanlara fırsat vermesin." dedi.