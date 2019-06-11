Kurtulmuş: Türkiye hakkını kimseye yedirmeyecektir

11 Haziran 2019

Kurtulmuş, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Güney Kıbrıs Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi güçlerine güvenerek bunu yapmıyorlar ve bu tutuklama kararı meselesi tam manasıyla halt etmek demektir. Uluslarası hukuka bütünüyle aykırıdır. Orada Doğu Akdeniz'de nasıl başkalarının hakları varsa Türkiye'nin de hakları vardır. Türkiye hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını öyle kurda kuşa yedirmeyecektir. Burada Türkiye kendi hakkını hiç kimseye yedirmeyecektir, buna seyirci kalmayacaktır. Sonuna kadar hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak için büyük bir mücadele veriyoruz."

"Büyük bir terbiyesizlik yapmışlardır"

Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililerden gördüğü muameleyi "terbiyesizlik" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Türkiye ilk saniyesinden itibaren olayın çok ciddi şekilde üstüne gidiyor. Eğer oradaki yetkililer kendi başlarına bunu yapmışlarsa, büyük bir terbiyesizlik yapmışlardır. Gerçekten affedilir bir hata değildir. Bu ne profesyonelliğe ne futbolun ruhuna sığar ne sporun centilmenliğine sığar. Hiçbir sorunumuz olmayan dost bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa kıtasında giderek yükselen yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve bunun somut hali olan Türkiye düşmanlığının bir yansıması ise eyvah... O zaman gerçekten sandığımızdan çok daha vahim bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Ümit ederim ki böyle değildir, ümit ederim ki üç-beş tane kendini bilmezin yapmış olduğu bir terbiyesizliktir. Bununla ilgili olarak Türkiye ciddi olarak hakkını ve hukukunu arıyor."

Kaynak: AA