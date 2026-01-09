Kurtulmuş: Venezuela müdahalesi uluslararası hukukun paramparça edilmesidir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis’te parlamento muhabirlerini ziyaret etti.
Nagihan KALSIN
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun “çok uzun olmayan vadede” kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Kurtulmuş, “Herkesin mutabık kalacağı, hiçbir muhalefet şerhinin ortaya konulmayacağı güçlü bir metin kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.
“Sivil bir anayasaya ihtiyaç var”
Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yürütülen komisyon çalışmalarında anayasa meselesinin özellikle dışarıda tutulduğunu belirterek, “Konumuz terörün sona erdirilmesi ve Terörsüz Türkiye’nin tahkim edilmesi” dedi. Bununla birlikte “TBMM’nin önünde bir ödev olarak yeni bir anayasa duruyor” ifadesini kullanan Kurtulmuş, sivil, demokrat, katılımcı ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacına dikkat çekti.
ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesine de tepki gösteren Kurtulmuş, bunun “uluslararası hukukun paramparça edilmesi” anlamına geldiğini söyledi. “Bunun asla tasvip edilmesi mümkün değildir” diyen Kurtulmuş, “Bu, orman kanunlarının işlerliğinin dünyanın büyük devletlerinden birisi tarafından ayan beyan gösterilmesidir. Fevkalade vahim bir durumdur” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, devletlerin egemenlikte eşitliği prensibinin göz ardı edildiğini belirterek, dünyanın “kaosun normal düzen haline geldiği” bir döneme sürüklendiği uyarısında bulundu.
Gazze ve uluslararası sistem eleştirisi
Gazze’de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Kurtulmuş, Gazze’de yaşananların “insanlık için fevkalade önemli bir dönüm noktası” olduğunu söyledi. Türkiye’nin her platformda Gazze gündemini taşıdığını ifade eden Kurtulmuş, uluslararası kurumların fiili etkisinin zayıfladığına işaret ederek, “Dünya artık uluslararası hukukun geçerli olduğu bir dünya değil, orman kanununun geçerli olduğu bir dünyadır” değerlendirmesini yaptı. Kurtulmuş, “Gazze soykırımına sessiz kalanlar en büyük kötülüğü kendilerine yapmışlardır” diyerek, sessizliğin yeni bir düzensizliğin kapısını araladığını savundu.
“Meclis’in itibarını yükseltmemiz lazım”
Numan Kurtulmuş, TBMM’nin işlevinin azaldığı yönündeki eleştirilere katılmadığını, terör sorununu çözmek için siyasi partilerin bir araya gelmesini örnek göstererek, Meclis’in fikir özgürlüğünün sonuna kadar kullanılabildiği bir zemin olduğunun altını çizdi. Meclis’in itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına yönelik değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Türkiye demokrasisinin kalbi burasıdır…
Hepimizin eylemlerimizle, söylemlerimizle Meclis’in itibarını yükseltmemiz lazım” dedi. İçtüzük’ün etkin tartışmayı sağlayacak biçimde güçlendirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Suriye'deki gelişmelere ilişkin de konuşan kurtulmuş, “SDG entegre olmalı, Halep’te çatışmalar bitmeli” değerlendirmesi yaptı.