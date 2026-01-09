Kurtulmuş: Venezuela müdahalesi uluslararası hukukun paramparça edilmesidir

Nagihan KALSIN

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapo­runun “çok uzun olmayan va­dede” kamuoyuyla paylaşıla­cağını belirten Kurtulmuş, “Herkesin mutabık kalacağı, hiçbir muhalefet şerhinin or­taya konulmayacağı güçlü bir metin kamuoyuyla paylaşıla­cak” dedi.

“Sivil bir anayasaya ihtiyaç var”

Kurtulmuş, “Terörsüz Tür­kiye” hedefiyle yürütülen ko­misyon çalışmalarında anaya­sa meselesinin özellikle dışa­rıda tutulduğunu belirterek, “Konumuz terörün sona er­dirilmesi ve Terörsüz Türki­ye’nin tahkim edilmesi” dedi. Bununla birlikte “TBMM’nin önünde bir ödev olarak yeni bir anayasa duruyor” ifadesi­ni kullanan Kurtulmuş, sivil, demokrat, katılımcı ve kuşatı­cı bir anayasa ihtiyacına dik­kat çekti.

ABD’nin Venezuela’ya yö­nelik askeri müdahalesine de tepki gösteren Kurtulmuş, bu­nun “uluslararası hukukun pa­ramparça edilmesi” anlamına geldiğini söyledi. “Bunun asla tasvip edilmesi mümkün de­ğildir” diyen Kurtulmuş, “Bu, orman kanunlarının işlerliği­nin dünyanın büyük devletle­rinden birisi tarafından ayan beyan gösterilmesidir. Fevka­lade vahim bir durumdur” ifa­delerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, devletlerin egemenlik­te eşitliği prensibinin göz ardı edildiğini belirterek, dünyanın “kaosun normal düzen haline geldiği” bir döneme sürüklen­diği uyarısında bulundu.

Gazze ve uluslararası sistem eleştirisi

Gazze’de ateşkese rağ­men saldırıların sürdüğü­nü belirten Kurtulmuş, Gaz­ze’de yaşananların “insanlık için fevkalade önemli bir dö­nüm noktası” olduğunu söyle­di. Türkiye’nin her platform­da Gazze gündemini taşıdığını ifade eden Kurtulmuş, ulusla­rarası kurumların fiili etkisi­nin zayıfladığına işaret ede­rek, “Dünya artık uluslarara­sı hukukun geçerli olduğu bir dünya değil, orman kanunu­nun geçerli olduğu bir dünya­dır” değerlendirmesini yaptı. Kurtulmuş, “Gazze soykırımı­na sessiz kalanlar en büyük kö­tülüğü kendilerine yapmışlar­dır” diyerek, sessizliğin yeni bir düzensizliğin kapısını ara­ladığını savundu.

“Meclis’in itibarını yükseltmemiz lazım”

Numan Kurtulmuş, TBMM’nin işlevinin azaldı­ğı yönündeki eleştirilere ka­tılmadığını, terör sorununu çözmek için siyasi partilerin bir araya gelmesini örnek gös­tererek, Meclis’in fikir özgür­lüğünün sonuna kadar kul­lanılabildiği bir zemin oldu­ğunun altını çizdi. Meclis’in itibarsızlaştırılmaya çalışıl­dığına yönelik değerlendir­melerde bulunan Kurtulmuş, “Türkiye demokrasisinin kalbi burasıdır…

Hepimizin eylemlerimizle, söylemle­rimizle Meclis’in itibarını yükseltmemiz lazım” dedi. İçtüzük’ün etkin tartışmayı sağlayacak biçimde güçlen­dirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Suriye'deki gelişme­lere ilişkin de konuşan kur­tulmuş, “SDG entegre olmalı, Halep’te çatışmalar bitmeli” değerlendirmesi yaptı.