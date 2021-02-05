Kurtulmuş: Yeni anayasa siyaset için bir sınav

Ferhat POLAT

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye'nin tam anlamıyla sivil, millet iradesini yansıtan, katılımcı, kapsayıcı, kapsamlı bir anayasa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, tüm partilerin desteğini beklediklerini söyledi. Geniş bir konsensusla yeni bir anayasa yapım sürecinin önünü açmak istediklerini kaydeden Kurtulmuş, "Anayasa tek başına AK Parti'nin yapacağı bir şey değil. MHP'den verilen destek gibi diğer partilerin de bu sürece destek olmasını bekliyoruz. Bu süreç Türkiye siyaseti için de bir sınav” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, internet medyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Anayasa tek başına AK Parti'nin yapacağı bir şey değil"

Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın bir fantezi olmadığını, laf olsun diye ortaya atılmadığına vurgu yaptı. Tam manasıyla sivil, tamamıyla millet iradesini yansıtan, Türkiye'nin ihtiyaçlarına, taleplerine cevap verecek gerçekten demokrat, ileri, katılımcı, kapsayıcı bir anayasa yapılmasının vaktinin geldiğini dile getiren Kurtulmuş, "Anayasa tek başına AK Parti'nin yapacağı bir şey değildir. Sayımız yetseydi dahi tek başına yapmamamız gereken bir husustur, çünkü anayasa toplumsal sözleşmedir. Bir partinin anayasası olmaz. Mümkün olduğu kadar geniş bir uzlaşıyla, geniş bir konsensusla yeni bir anayasa yapım sürecinin önünü açmak istiyoruz" dedi.

Bu konuda MHP'den verilen destek gibi diğer partilerin de bu sürece destek olmasını istediklerini dile getiren Kurtulmuş, "Şu anda henüz içerik konuşulmuyor ama bir sürece destek olunmasını bekliyoruz. Bu sürece destek olunması Türkiye'nin on yıllar boyunca süren büyük beklentisi sivil ve çağdaş bir anayasanın demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasanın yapılmasının da önünü açacaktır. Bu anayasa meselesi Türkiye siyaseti için de bir sınavdır aynı zamanda" diye konuştu.

"Reform paketi son aşamada"

Numan Kurtulmuş merakla beklenen reform paketinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Adalet Bakanlığının üniversite, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kişileri dinleyerek yaklaşık bir buçuk yıldır bir hukuk reformu üzerinde çalıştığını belirten Kurtulmuş, "Başta insan hakları belgesi, insan hakları eylem planı olmak üzere önemli bir paketi hazırladılar. Bu önce Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında müzakereye açıldı. Arkasından partimizde, MYK'da müzakereye açıldı. Son noktaya, olgunlaşma noktasına geldi.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın da yapmış olduğu çalışmalar, iş dünyasındaki paydaşlarla müzakereler sonucu Türkiye'nin ekonomik sistemine ilişkin önemli bir reform paketi de son noktaya doğru gelmek üzeredir. Bunların içeriğiyle ilgili tartışmalar yapılacak, diğer konularla ilgili olgunlaşmalar sağlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bunları kamuoyuyla paylaşacak" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, reform konusunda Türkiye'deki herkesin, siyasi partilerin desteğini beklediklerini dile getirdi.

ABD ve AB’ye 'Boğaziçi' tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla başlayan süreci değerlendiren Kurtulmuş, bir kaç marjinal grubun gençlerin hareketlerini yönlendirmeye kalkmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Boğaziçi Üniversitesinde gündeme gelen, öğrenciler tarafından başlatılan bu tartışmaların bir şekilde politikacılar tarafından yönlendirilmemesi, bu tartışmanın politik bir tartışma haline dönüştürülmemesini arzu ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar vasıtasıyla bunun uluslararası alana taşınarak Türkiye'ye karşı ve hükümete karşı baskı haline dönüştürülmesine de asla rıza göstermez, asla müsaade etmeyiz. Türkiye'ye hiç kimsenin parmak sallayarak şunu şöyle yapın demeye hakkı yoktur, haddi de yoktur. Boğaziçi'nde öğrenciler de bizim öğrencilerimizdir. Oradaki bazı marjinal grupların varlığı Boğaziçi'ndeki öğrencilerin tamamını bağlamaz."

Boğaziçi konusunda ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen eleştirilere de tepki gösteren Kurtulmuş, "Bir siyahinin boğazına basarak ölümüne sebep olanların söz hakkı yoktur. Avrupa'daki protestolarda orantısız güç kavramının bile yetersiz kalacağı şekilde müdahale edenlerin söz söylemeye hakkı yoktur" dedi.

Tartışma yaratan fotoğraf için açıklama

Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi ziyaretinde rektörlük makamına oturduğu fotoğraf konusunda soruya, şu yanıtı verdi: "Gaziantep'teki 10-15 dakikayı geçmeyen ziyaretimizden nasıl böyle bir sonuç çıkardılar, bunu anlamak mümkün değil. Ziyaret "hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapıldı. Benim bir siyasi kimliğim var, bir de öğretim üyesi kimliğim var. Ben 2014 yılında Başbakan Yardımcısı olana kadar üniversitede ders vermeye devam ettim. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Özaydın'a yapmış olduğum ziyaret, siyasi bir ziyaret değildir, bütün konuşmalar ortadadır. 20'ye yakın basın mensubu orayı izlemiştir ve bir kelime siyasetten bahsedilmemiştir.

Ben o odaya gidip Arif Özaydın'ı ziyaret etmekten büyük bir keyif aldım, Arif Bey de hocasını makamında karşılayan bir öğrenci olarak konuşmalarına başlarken hislendi, duygulandı, gözleri yaşardı. Her şeyi politik malzeme olarak görmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalır, buradan bir şey çıkmaz. Bu, gerçekten insani durumu da politize etmeye çalışan bir şeydir. Orada ben kısa bir süre bulundum, konuşmalarım da ortadadır" dedi.

Pandemi sürecindeki kısıtlamalar

Numan Kurtulmuş, pandemi sürecinde getirilen kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına yönelik soru üzerine; sağlık ile ekonomi arasındaki dengeyi kurmaya çalıştıklarını söyledi. "İnsanların sağlığını korumak bizim sorumluluğumuz olduğu gibi, aynı zamanda insanların ekonomik olarak da tezgahlarını açık tutabilecekleri sistemin korunması lazım. Burada bu dengeyi koruyamaya gayret ediyoruz” dedi.

'Milli sosyal medya platformu' vurgusu

Kurtulmuş, Twitter'ın son günlerdeki kısıtlamaları için şu değerlendirmede bulundu: "Sosyal medya platformları aslında kendileri de politik bir tavırları taşıyorlar. Kendi ön kabullerini, kendi kanaatlerini bir veri olarak bütün insanlığa dayatmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'nin inşallah en kısa zamanda kendi milli sosyal platformunu kurması, bu konudaki çalışmalar biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu konuda başlayan uygulamalar var, bunların daha da ileri gitmesi, daha da yaygın olması ve aslında bizim ülke olarak, vatandaşlar olarak hepimizin bu anlamda bir an evvel kendi milli uygulamalarımıza dönerek o alanı güçlendirmemiz lazım" dedi.

"Parlamenter Sistem" tartışması

Numan Kurtulmuş, muhalefet liderlerinin sık sık güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü dile getirmeleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görülen aksaklıklara yönelik düzenlemeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

Türkiye, parlamenter sisteme geri dönebilir mi bunun yolu bellidir. Bizim baştan beri söylediğimiz şey sanki Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili bir referandum yapılmamış, anayasa değişikliği yapılmamış ve milletimiz bu konuda karar vermemiş gibi konuşulamaz. Bunu milletin iradesine haksızlık, saygısızlık olduğunu ifade etmek isterim. Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi bunları çok konuştuk, parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem, nihayetinde bunlar hepsi sistemdir. Her birisi demokrasi içinde teklif edilebilir ama bunun hakemi de hakimi de millettir, kararını millet verir. Millet yapılan referandumla kararını vermiş, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçilmiştir. Bu millet bunu değiştirmek isterse değiştirir mi tabii ki değiştirir. Yolu bellidir" dedi.