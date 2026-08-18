Kurtulmuş’tan Melih Meriç’e yönelik saldırıya tepki
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamayacağını belirterek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılm
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA