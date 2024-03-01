Kurulduğundan beri ekonominin rehberi

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN

Daha ilk yıllarından itibaren İstanbul’dan Anadolu’ya, Ankara bürokrasisinden şirketlerin yönetim kurullarına ve ekonominin kılcal damarlarına kadar her yerden doğru ve tarafsız bilgilerle tüm iş dünyamız için adeta bir rehber görevini görmüştür. Geçen yıllar içinde Türkiye ve dünyada çok şeyler yaşandı.

Siyasal ve ekonomik fırtınalar, çalkantılar, krizler, yenilikler, değişimler ve dönüşümler adeta baş döndürdü…DÜNYA Gazetesi’nin, okurlarına bütün bu süreçleri doğru ve tarafsız aktarma misyonunu başarıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Gazeteyi kurulduğu günden bu yana bu çizgide tutabilmeyi başaran tüm çalışanlarını kutluyorum.

DÜNYA’nın gelecek yıllarda da ekonomi hayatımıza ve iş dünyamıza 44 yılın birikim ve deneyimleriyle birlikte, aynı titizlik ve temel gazetecilik değerleriyle hizmet vermeye devam etmesi temennilerimle, Dünya Gazetesi ve çalışanlarına nice yıllara diyorum.