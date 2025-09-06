Kurultay iptal davasından bir gün önce CHP miting düzenleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kurultay süreciyle ilgili dikkat çekici bir adım attı.

Kurultay iptal davasının 15 Eylül’de görülecek olması öncesinde, parti yönetimi 14 Eylül Pazar günü Ankara’da büyük bir miting düzenleme kararı aldı.

CHP’nin Ankara’da yapacağı bu mitingin yeri henüz netleşmezken, çalışmaların CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Olağanüstü kongre başvurusu

CHP’de 900’ün üzerinde delegenin imza vermesiyle olağanüstü kongre için harekete geçilmişti.

Genel Başkan Özgür Özel’in imzasıyla, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Başvuruya göre kurultay, 21 Eylül Pazar günü toplanacak.