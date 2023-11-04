Kurultay'da 1366 delege 23 sandıkta oy verecek
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi başladı. CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00 itibarıyla oy verme işlemine geçildi.
Haber Merkezi
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CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00 itibarıyla oy verme işlemine geçildi. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yapacak.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı seçimin ilk turunda salt çoğunluk şartı aranıyor.