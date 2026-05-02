Kuruluş Orhan final mi yapıyor? Yeni sezon olmayacak mı?

Kuruluş Osman'ın ekranlara veda etmesinin ardından yeni sezonda Kuruluş Orhan seyirci ile buluştu. Zengin kadrosu ile öne çıkan yapım 22 bölümdür yayında... Fakat şu sıra dizinin yayından kaldırılacağı konuşuluyor. Diziyi dikkatle takip eden izleyiciler de son günlerde "Kuruluş Orhan final mi yapıyor" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Kuruluş Orhan'ın sonlanacağı ile ilgili kanaldan ve yapımcılardan bir açıklama gelmedi. Fakat düşük reyting sonuçları nedeniyle dizinin 26. bölümde final yapması kuvvetle muhtemel...

Dizi en son reyting sonuçlarında ilk 10'a bile giremedi.