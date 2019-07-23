Kurum: Düzce'de 475 bina selden etkilenmiş durumda

23 Temmuz 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki su baskını ve toprak kayması hakkıında, "Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı." dedi.

Bakan Kurum şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında."

Düzce'de yaralar sarılıyor

Bölgede 17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli yağıştan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana geldi.

Metrekareye 162 kilogram yağış düşen bölgede, su baskını ve toprak kaymasından Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde 24 köy etkilendi.

Köylere ulaşım sağlanan bazı yollar ve köprüler, bir bölümünün çökmesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesi ile taşkın yüzünden kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köylerdeki bazı evlerde hasar oluşurken, bölgedeki bazı rafting tesisleri kullanılamaz hale geldi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarıldı, 4'ü çocuk 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti milletvekillerinden oluşan heyet, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün, selden zarar gören köylerde inceleme yapacak.

Çalışmalara 200'ün üzerinde personel katılıyor

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiği bölgede, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), İstanbul ve Sakarya büyükşehir belediyelerinin itfaiye personeli ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin bulunması için Esmahanım köyünden denize 21 kilometrelik uzun bir hatta çalışma başlattı.

DSİ, İSKİ ve ilgili diğer kurumlar ile çevre illerden çok sayıda iş makinesi gönderilen bölgede 200'ün üzerinde personel, 40'tan fazla araç, amfibik araçlar, botlar, arama kurtarma köpekleri ve helikopterlerin görev yaptığı arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, dün Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, bugün de Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulundu.

Sağlık hizmetlerindeki çok yönlü çalışmalar devam ediyor

Yağışların başladığı günden itibaren hem tahliye edilen vatandaşların sağlık muayenesinden geçirilmesinde hem de devam eden günlerde kayıp ihbarlarıyla ilgili arama kurtarma faaliyetlerinde, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile 112 Acil Servis istasyon ekipleri görev alıyor.

Mobil sağlık aracı Uğurlu köyü mevkisine yerleştirilirken, vatandaşların sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kurularak kesintisiz sağlık hizmeti veriliyor.

135 vatandaş barınma yerlerine yerleştirildi

Çalışmalar çerçevesinde afetten etkilenen köylere kesintisiz şekilde gıda, su, temel ihtiyaç ve hijyen maddeleri sağlanmasına devam ediliyor.

Bölgede 23 araç ve 56 personelle zarar gören köylere enerji verilmesi yönündeki çalışmalar da sürüyor.

Cumayeri ilçesinde köylere enerji verilirken, Akçakoca ilçesindeki Kurukavak, Esmahanım, Dilaver, Küpler ve Davutağa köylerinde ise enerji jeneratör sayesinde sağlanıyor.

Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaş için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilirken 50 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi. 86 afetzedenin ise barındırılma çalışmaları devam ederken, 722 kişiye psikososyal destek hizmeti sağlandı.

Türk Kızılay, 18 Temmuz itibarıyla bölgede 7 bin 650 kap sıcak yemek, 6 bin 120 ekmek, ikram araçlarıyla 3 bin 96 ikramlık, hijyen setleri, battaniyeler, giyim ve 6 bin muhtelif gıda malzemesi dağıtırken, bölgede içme suyu ihtiyacı bidonlarla karşılanıyor.

Kapalı köy yolu kalmadı

Ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi kapsamında çalışmalar kurumlardan ve çevre illerden gelen araç ve personel desteğiyle devam ediyor.

Çalışmalar sonucu selden etkilenen her köye ulaşım sağlandı. Kapalı köy yolu kalmazken ikincil yolların yapılması için çalışmalar sürüyor. Selden etkilenen Akçakoca'da 4, Cumayeri'nde 1 mahalle yolunu açma faaliyetleri devam ediyor.

En kısa sürede her noktaya elektrik ve su götürmek için çalışmaların sürdüğü bölgede AFAD, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, SEDAŞ, bakanlıkların ilgili il müdürlükleri, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri altyapı, elektrik, su, kanalizasyon gibi temel altyapının ayağı kaldırılması için çalışıyor.

22 köyde ilaçlama yapıldı

Kuvvetli sağanak sonucu su baskını ve toprak kayması nedeniyle yapılan hasar tespit çalışmalarında bugüne kadar 300 az hasarlı, 75 ağır hasarlı ve 100 yıkık bina tespit edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde 1687 çiftçinin 5 bin 562 dekarlık fındıklık alanı, 14 ahır, 72 büyükbaş, 177 küçükbaş, 621 dekar alandaki mısır, 443'ü arılı olmak üzere 643 kovan, 160 bin 500 tavuk, 2 kümes, 2 traktör, 25 balıkçı teknesi, 43 balık ağı ve 2 alabalık tesisinin zarar gördüğü belirlenirken, 22 köy ve 3 plajda ilaçlama çalışması yapıldı.

Bölgede kayıp 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de 1 kadın ve 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: AA