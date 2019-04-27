Kurum: Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak

27 Nisan 2019

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarrufun yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili planlamaları anlattı.

Kurum'un, "2023'e Doğru Yerel Yönetimler" başlıklı sunumunda, belediyelerde mali disiplini sağlamak ve öz gelirleri artırmanın öncelikli hedefler arasında yer alması önerildi.

Kentsel dönüşümün yol haritasına da yer verilen sunumda belediyelerden şunlar talep edildi:

"Belediyelerimizin kentsel dönüşüm strateji belgelerini hazırlamaları, öncelikli dönüştürülecek alanlarını 3 ay içinde belirleyerek göndermeleri gerekmektedir. Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bunun 30 bini Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak, 270 bininin özel sektör ve belediyeler tarafından yapılması sağlanacak. 20 yılda 6,7 milyon bağımsız birim dönüştürülecek. Belediyelere, kentsel dönüşümde kullanılmak üzere taşınmaz ve kredi desteği sağlanacak.

İLBANK kentsel dönüşümde aktif görev alacak. İLBANK aracılığıyla Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına önümüzdeki dönemde 4 milyar TL kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlanacak. Emlak Katılım Bankamız da kentsel dönüşümün finansmanında aktif bir rol üstlenecek."

Kaynak: AA