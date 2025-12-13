Kurum'dan deprem konutları açıklaması: Zamana karşı yarışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde vatandaşlara anahtarlarını teslim etmek için zamana karşı bir yarış içinde olduklarını belirtti. Kurum, yerinde dönüşüm projeleriyle ailelerin kısa sürede güvenli yuvalarına kavuştuğuna dikkat çekti.

Bakan Kurum, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Devletimiz buradan hiç gitmedi ki; eli Kahramanmaraş’ın üzerinde," ifadelerini kullanarak, depremzedelerin yanında oldukları mesajını verdi.

Yerinde dönüşümle 5 ayda güvenli yaşam

Açıklamasında, yürütülen çalışmaların hızına ve yerinde dönüşümün başarısına örnek veren Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta ikamet eden Karadaş ailesini örnek gösterdi.

Kurum, "Yerinde dönüşüm ile 5 ayda sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşan Karadaş ailesi artık geceleri huzurla uyuyor," dedi.