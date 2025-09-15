Kurye sektöründe yeni dönem: 74 bin belge, 84 bin taşıt kaydı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kurye işletmeciliğinde yeni dönemin rakamlarını paylaştı. Bakan, “Bugün itibarıyla toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere **84 bin 527 taşıt kaydettik. Belgelerin 72 bin 378’i moto-kuryelere verildi” dedi.

Kayıtlı ve denetlenebilir yapı

15 Mayıs’ta yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliği ile birlikte kurye işletmeciliği ilk kez mevzuata kavuştu. Bakan Uraloğlu, düzenlemeyle birlikte vatandaşların aldığı hizmetin güvenilir hale geldiğini, kuryelerin ise kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya geçtiğini vurguladı.

Yeni dönemin kuralları neler?

Artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor, taşıma süresi taahhüdü yasaklandı. Alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde geri teslim edilmesi zorunlu hale geldi. Ayrıca bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınacak. Moto-kuryeler için reflektif yelek zorunlu oldu, işletmeler de çalışanlarına koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü hale geldi.

e-Devlet üzerinden indirimli başvuru

Uraloğlu, yetki belgelerinin artık e-Devlet üzerinden alınabildiğini hatırlattı. Başvuranlara yüzde 5 ek indirim sağlanıyor. En fazla üç taşıtla faaliyet gösterecek moto-kuryeler için belge ücretinde yüzde 85 indirim uygulanıyor. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından ilk altı ay içinde belge alanlar için bu indirim yüzde 95’e yükseltildi.

En genç filo Akdeniz’de

Kayıtlı taşıtların 74 bin 914’ü motosiklet, 5 bin 703’ü kamyonet, 3 bin 733’ü motorlu bisiklet, 177’si otomobil oldu. Taşıtların yüzde 64,3’ü üç yaşından küçük. En genç filo ortalaması 2,3 yaş ile Akdeniz Bölgesinde yer alırken, İç ve Doğu Anadolu’da ortalama 2,8 olarak gerçekleşti.

En fazla belge Marmara’da

En fazla yetki belgesinin Marmara Bölgesi’nde düzenlendiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, bölgede 40 bin 615 belge verildiğini, 46 bin 131 taşıtın kaydedildiğini söyledi. İstanbul tek başına 31 bin 970 belge ve 36 bin 476 taşıt ile ilk sırada yer aldı. En az belgeye sahip il ise yalnızca 13 belgeyle Tunceli oldu.