Kuşadası açıklarında 19 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı

Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre sahil güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.