Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Günel'in gözaltı haberini, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan sosyal medya hesabından duyurdu.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’dan geldi.
Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Günel’in gözaltına alındığını duyurarak duruma tepki gösterdi. Açıklamasında operasyonu "kumpas" olarak nitelendiren Tezcan, bunun halkın iradesine müdahale anlamına geldiğini öne sürdü.
Tezcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası’nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."
Gözaltı kararının gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.