Kuşadası’nda bir kadın apartman girişinde ölü bulundu
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 44 yaşındaki Gülcan Koç, yaşadığı apartmanın giriş kısmında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Gülcan Koç, apartman girişinde iple asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Koç’un iple asılı halde bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsi için Adli Tıp’a sevk edildi
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gülcan Koç’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Aile üyeleri ve yakınları ölüm haberinin ardından büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.