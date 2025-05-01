Kütahya depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı: Yöneticiler dikkatli olmalı

Kütahya'da merkez üssü Simav olan deprem 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem çevre illerlede de hissedildi.

Dün yaşanan 3,5 şiddetindeki depremin ardından gelen 4,2'lik deprem, devam eden artçı sarsıntılarla birlikte vatandaşları endişelendirdi.

Kütahya halkı büyük korku yaşarken, Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi.

'Yöneticiler dikkatli olmalı'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, depremin Naşa Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini, birkaç gün önce de aynı bölgede yine artçı sarsıntılar yaşandığını hatırlattı.

Bölgenin gerildiğine dikkat çeken Görür, "Yöneticiler dikkatli olmalı" diyerek uyarıda bulundu.

Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Bir kaç gün öncede burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor. pic.twitter.com/cb2vOo8Jgq — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 1, 2025

Kütaya 25 Nisan'da da 4,8 ile sallanmış, o depremin ardından da Naci Görür, Naşa Fay Zonu'na dikkat çekerek, "Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında" demişti.