Kütahya depremlerle sarsılıyor: Okullar tatil edildi!
Son dakika gelişmesi... Kütahya'nın Simav 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası Simav ve köylerinde okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan, Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.
Kütahya, art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. Şehrin Simav ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 3,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. AFAD, kentte saat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde yeni bir depremin daha yaşandığı duyurdu.
Kütahya Valisi Musa Işın, meydana gelen deprem sonrası Simav ve çevre köylerde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Deprem nedeniyle Pazarlar ilçesinde de eğitime ara verildiği öğrenildi.
Şehirde, depremler nedeniyle olumsuz bir durumun yaşanmadığı kaydedildi.