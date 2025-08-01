Kütahya’nın Simav ilçesi, 1 Ağustos Cuma sabahına art arda yaşanan iki depremle uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.15’te merkez üssü Simav olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8,4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk depremin ardından yalnızca 2 dakika sonra, saat 07.17’de aynı bölgede ikinci bir deprem daha yaşandı. Büyüklüğü yine 3.8 olarak ölçülen bu ikinci sarsıntının yerin 11,19 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Peş peşe yaşanan depremler, bölgede kısa süreli panik yaratırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.