Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.16’da kaydedilen depremin, yerin 9,49 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 21 EYLÜL: Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem , az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

 Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
