DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 29 EYLÜL: Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.48’de kaydedilen depremin, yerin 10,31 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA