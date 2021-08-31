Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Altıntaş İlçesi'ndeki depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, ilk belirlemelere göre ilçede depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zararın olmadığını açıkladı.

Sarsıntının ardından bölgedeki görevlilerle irtibat kurduklarını belirten Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.