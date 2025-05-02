Kütahya art arda meydana gelen depremlerle sallanıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 15:51 sıralarında Kütahya'da merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kent, dün de 4,2 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı.

"Deprem fırtınasına benzemiyor"

Depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan jeolog Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlarda bölgede depremlerin sıklaştığını ve deprem fırtınasına benzemediğini kaydederek yöneticileri uyardı:

"Yemişli-Simav’da yine 4’lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmaldır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür. Sevgiyle."

"Yöneticiler dikkatli olmalı"

Kütahya'da dün de merkez üssü Simav olan 4,2'lik depremle sarsılmıştı. Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremin Naşa Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini, birkaç gün önce de aynı bölgede yine artçı sarsıntılar yaşandığını belirtmiş ve yöneticileri dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.