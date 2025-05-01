Kütahya'da büyük deprem olacak mı? Kütahya'da büyük deprem bekleniyor mu?

Kütahya beşik gibi sallanıyor. Simav'da yaşanan depremler korkuya neden olurken bugün de bölge 4.2'lik depremle sarsıldı. Bölge sallanmaya devam ederken Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Görür'ün açıklamasının ardından endişe artarken "Kütahya'da büyük deprem olacak mı?" sorusu sıklaşmış durumda...

Kütahya'da büyük deprem olacak mı?

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli yakınlarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Depremin Naşa Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini belirten Görür, bölgedeki gerilime dikkat çekti.

Görür, “Yemişli-Simav/Kütahya’da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında meydana geldi. Birkaç gün önce de bu bölgede benzer depremler yaşandı. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge geriliyor” ifadelerini kullandı.