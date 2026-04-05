Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya depremi kaç büyüklüğünde? 5 Nisan 2026 son depremler listesi...

Kütahya'da korkutan deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Kütahya öğlen saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.14'te Simav ilçesi merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının 12,65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
5 Nisan 2026 son depremler listesi...
14:43 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
14:14 - Simav (Kütahya) - 3.4
14:08 - Kadirli (Osmaniye) - 1.6
13:27 - Geyve (Sakarya) - 2.5
13:18 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
13:04 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
12:35 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.5
12:27 - Kırkağaç (Manisa) - 1.0
12:13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
11:50 - Beypazarı (Ankara) - 1.7
11:48 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.0
11:22 - Menteşe (Muğla) - 1.3
11:21 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
10:29 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.1
10:24 - Güney (Denizli) - 1.2
10:08 - Güney (Denizli) - 1.2
10:02 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.7
09:22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3