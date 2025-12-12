Kütahya’da maden ocağında gaz sızıntısı: 5 İşçi hastaneye kaldırıldı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde özel bir maden ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından etkilenen 5 işçi, AFAD ve maden kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gökler beldesi mevkisinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından 5 işçi etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin ve maden işçilerinin çalışmasıyla 5 işçi kurtarıldı. İşçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Madencilerden Mustafa Kalkan’ın (50) uzun süre gaza maruz kaldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA