Kütahya'da otomobil patladı, çıkan yangında 3 ev küle döndü

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 3 evi tamamen kül ederken, bir traktör ve 2 patoz aleti de yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybının yaşanmaması teselli oldu.

Edinilen bilgilere göre, köy imamı Ahmet D.'ye ait park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, patlamaya yol açtı. Şiddetli patlamanın ardından alevler hızla çevreye yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede Şükrü A., Sabahattin A. ve Mustafa D.'ye ait yan yana bulunan evlere sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamayarak 3 evi tamamen küle çevirdi. Evlerin avlularındaki eşyalar da zarar gördü. Yangında ayrıca Şükrü A.'ya ait bir traktör ile 2 patoz aleti yanarak kullanılmaz hale geldi. Patlamanın yaşandığı otomobil ise tamamen hurdaya döndü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.