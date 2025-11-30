Kütahya'daki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı! 'Kabuk inceliyor, magma yükseliyor'
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD, sarsıntının 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Deprem sonrası değerlendirme yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, hareketin Çukurören Fay Zonu üzerinde yaşandığını belirterek bölgede kabuğun gerilmeyle inceldiğini ve magma tabakasının yükseldiğini ifade etti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10.3 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
"Magma tabakası yükseliyor"
Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Görür, depremin Çukurören Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek Aydın-Bozdoğan Horst'u üzerindeki levhanın kuzeye doğru kaydığını belirtti.
Görür, "K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor" ifadelerini kullandı.
Çukurören-Gediz/Kütahya’da 4,0 deprem. Deprem sağ yönlü , lateral Çukurören Fay Zonunda. Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor. Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor. pic.twitter.com/vgsCauTcBD— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 30, 2025