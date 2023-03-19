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Kütahya'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kütahya'da minibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Adem Kara yönetimindeki 43 NV 285 plakalı minibüs, Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta, Mahmut Çağlayan'ın kullandığı 43 S 205 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

İşçi taşıyan servis aracı, çarpışmanın ardından kavşak içinde devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.