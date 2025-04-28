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Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.45'te kaydedilen depremin merkez üssü Simav ilçesi olarak belirlendi. Depremin yerin 11,82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.45'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11.82 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA