Son dakika: Kütahya’da deprem mi oldu? | Kütahya son depremler listesi: AFAD ve Kandilli’den Simav açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saat 06.49’da 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 6.9 kilometre olarak ölçtü.

Çevre ilçelerde de hissedildi

Deprem, Simav başta olmak üzere Emet, Gediz ve Hisarcık ilçelerinde de hissedildi. Vatandaşlar sabah erken saatlerde kısa süreli panik yaşarken, AFAD ve yerel ekipler sahada durum değerlendirmesi yaptı.