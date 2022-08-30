Kutlamalarda 100’üncü yıl coşkusu

Nef’ten Zafer Ultra Maratonu

Nef Vakfı, Büyük Taarruz’un 100. yılında Türk milletinin zafere koştuğu ve bir ulusun yeniden doğduğu yolda dünyanın en zorlu maratonlarından birini başlatıyor. Her yıl gelenekselleştirilmesi ve 100 yıl sonra yine Atatürk ve silah arkadaşlarının yolunda koşulması hedeflenen Zafer Ultra Maratonu, 30 Ağustos’ta Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başlayıp Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül’de İzmir’de, Büyük Taarruz ’un zaferle sona erdiği Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak. Dünyanın her köşesinden katılımın beklendiği Zafer Ultra Maratonu Sanal Koşusu ile toplanan bağışlar ise şehit ve gazi çocuklarının eğitimine harcanacak. 5 gün sürecek ultra maratonda, İskender Paydaş’la Zafere Doğru konserinin ardından 300 kilometrelik uzunluğu ile 5 şehirden geçilecek.

Kahve Dünyası’ndan bandolu kutlama

Kahve Dünyası 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünü düzenleyeceği etkinliklerle kutluyor. Suadiye Köşk ve Büyükada Kahve Dünyası mağazalarında bando takımının, sevilen marş ve şarkılarla eşlik edeceği kutlamalarda, herkese Türk bayrağı ve balon hediye edilecek. Ayrıca bu anlamlı güne özel, 30 Ağustos’ta Kahve Dünyası mobil uygulaması üzerinden QR kod ile alışveriş yapan 100 kişiyi de çekirdek hediyesi bekliyor.

Zafer’den ‘Zaferin Yüzü, Senin Yüzün’ etkinliği

Zafer Havalimanı, Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere, Afyonkarahisar ve Kütahya’da kurulacak ‘Zaferin Yüzü, Senin Yüzün’ organizasyonu ile katılıyor. Etkinlikler kapsamında Afyonkarahisar ve Kütahya’da belirlenen noktalara, “Zaferin Yüzü, Senin Yüzün” konseptiyle hazırlanmış özel fotoğraf alanları kurulacak, 27 Ağustos akşamı ışık ve lazer gösterileriyle katılımcılara görsel şölen yaşatılacak.

Kadıköy’de konserli kutlama

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü karşılamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Zafer Bayramı için tüm ilçenin dört bir yanını Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle donattı. Kadıköy’ün işlek cadde ve sokaklarına Atatürk’ün ve Büyük Taarruz’un fotoğraflarını duyuru panolarına asarak, Kadıköy’ün sokaklarını açık hava sergisine dönüştürdü. Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasını ise Duman grubu konseriyle taçlandıracak. Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek olan ücretsiz halk konseri saat 21.00’de başlayacak. Duman grubu birbirinden güzel şarkılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kadıköylüler için seslendirecek. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 100. yılıyla taçlanan ulusal bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün kahramanlarımızı sonsuz saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun” dedi.

Tiryaki Agro’dan Zafer Bayramı animasyonu

Tarım ürünleri tedarik zinciri şirketi Tiryaki Agro, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını hazırladığı özel animasyon film ile kutladı. #İyiKiYetişir etiketiyle paylaşılan 30 Ağustos filmi; Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümüne, bu topraklarda yetişen azme, mücadeleye, vatan aşkına ve kahramanlıklara vurgu yapıyor; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören film, Türkiye’nin bereketli topraklarında, sadece mahsulün değil azimli insanlardan kahramanlara, tutkuya, mücadele ruhundan umuda bizi biz yapan tüm değerlerin de yetiştiğine dikkat çekiyor. Kutlamalarda 100’üncü yıl coşkusu.