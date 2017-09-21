Kutlu doğum haftasının tarihi değişti
Diyanet, daha önce 14-20 Nisan tarihleri arasında yapılan kutlu doğum haftası etkinliklerinin Mevlid Kandili ile aynı haftada yapılmasına karar verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, kutlu doğum haftasının tarihini değiştirdi. Daha önce 14-20 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan hafta, bundan sonra Mevlid Kandili ile aynı haftada kutlanacak.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz. Peygamberin doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına, bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında, önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir." ifadelerini kullandı.