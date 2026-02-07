Kuver ve servis ücreti yansıtan işletmelere ağır ceza: Bakanlıktan sert uyarı

Ticaret Bakanlığı, servis ücreti, kuver ücreti ve benzeri uygulamaların farklı yöntemlerle menü fiyatlarına yansıtılmasına yönelik girişimlere karşı uyarıda bulundu. Bakanlık, servis ücretinin kaldırılmasına rağmen bu bedelin menü fiyatlarına eklenmesinin haksız fiyat artışı kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada yer alan “zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam yapıldığı” iddiaları üzerine derhal inceleme başlatıldığı belirtildi. İnceleme kapsamında denetlenen işletmenin, daha önce servis ücreti dahil toplam 16 bin 800 TL olan fiyatı, servis ücreti uygulamasının sona ermesinin ardından 16 bin 500 TL olarak güncellediğini ve bu farkı çalışanlara ödediğini beyan ettiği aktarıldı.

1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası

Servis ücretini fiyatlara eklemek suretiyle "haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren" işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmasına rağmen, "anılan ücretin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığının aşikar olduğu" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Menüde de eksiklikler çıktı

Ayrıca denetimlerde, alkollü içecek menüsünde Türk Lirası ibaresinin bulunmadığı ve fiyat değişim tarihinin yer almadığı tespit edilerek, Fiyat Etiket Yönetmeliği’ne aykırılıklar nedeniyle de idari işlem yapıldığı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, servis ücreti, kuver veya benzeri adlar altında ücret alınmasının önüne geçildiği hatırlatılarak, "Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.