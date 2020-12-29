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Kuveyt, pandemi nedeniyle kapattığı sınırlarını yeniden açıyor

Kuveyt, koronvirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla mücadele kapsamında kapattığı sınırlarını yeniden açma kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kuveyt, pandemi nedeniyle kapattığı sınırlarını tekrardan açıyor. Kuveyt hükümeti haftalık bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, hava yolu seferlerinin cuma günü yeniden başlayacağı ancak kara ve deniz sınırlarının cumartesiden itibaren saat 09.00 ile 15.00 arası açık tutulacağı belirtildi.

Kararın Sağlık Bakanı Basil es-Sabah'ın ülkede mutasyona uğramış koronavirüse rastlanmadığına ilişkin yaptığı sunumun ardından alındığı kaydedildi.