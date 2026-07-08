Kuveyt ve Bahreyn alarma geçti: Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı

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Kuveyt ve Bahreyn'de İran'dan gönderilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından sirenler devreye girdi.

Kuveyt ordusu, İran'dan yapılan saldırıya hava savunma sistemi ile karşı konulduğunu belirtirken, patlama seslerinin de bundan kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, halkın, Kuveyt yetkilileri tarafından yapılan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması istendi.

Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da üze ve İHA saldırılarına karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, "Vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri rica olunur." ifadesine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.