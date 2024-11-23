Kuvvetli lodos İstanbul’da hava trafiğini felç etti: Uçaklar iniş yapamıyor

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve sağanak yağış, İstanbul’daki hava ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen bazı uçaklar, pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Lodosun etkisiyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar arasında Türk Hava Yolları'na (THY) ait bazı seferler de yer aldı. Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildi.

Yönlendirilen THY seferleri

* TK626 Lagos-İstanbul

* TK775 Maskat-İstanbul

* TK186 Şikago-İstanbul

* TK6032 Stockholm-İstanbul

* TK185 Manila-İstanbul

Benzer şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkışlarda kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Kuvvetli lodos ve fırtına, iki havalimanına iniş yapamayan uçakların civardaki havalimanlarına yönlendirilmesine yol açtı. Yolcuların rötar ve iniş değişiklikleri nedeniyle mağduriyet yaşadığı bildirildi.

Meteoroloji’den yapılan uyarılara göre Marmara Bölgesi’nde kuvvetli lodosun etkisinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kısmi iptal açıklaması yapılmıştı

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda THY'nin 38 seferinin iptal edildiğini açıkladı. Üstün "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u içhat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.