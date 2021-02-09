Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege başta olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara bölgelerinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Genel Müdürlük uzmanları, Türkiye'nin halen Orta ve Doğu Avrupa'da etkili olan alçak basınç ile buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi nedeniyle batı bölgelerden başlayarak güneyli rüzgarların etkisi altında kaldığını ve bunun da kuvvetli lodos fırtınasına sebep olduğunu aktardı.

Marmara'da fırtına etkili oldu

Genel Müdürlük, dün de Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulunmuş, söz konusu bölgelerde rüzgar 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olmuştu.

İstanbul'da etkili olan fırtına, binaların çatılarının uçmasına, teknelerin batmasına ve ağaçların devrilmesine neden olmuştu.

13 il için uyarı

Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 ilde bugünden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, zaman zaman hamleli fırtına etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Erzurum ve Erzincan

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu geceden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Erzurum'un kuzey ilçeleri İspir, Pazaryolu, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve Uzundere ile Erzincan'ın İliç, Refahiye ve Kemaliye ilçelerinde etkili olması beklenen rüzgarın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ve fırtına yüzünden yaşanması muhtemel, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra başlayacak rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği ve 4 ilde saatte 40 ila 60 kilometre hızda eseceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

Güney ve güneybatı yönlerden gelecek olan rüzgarın hızının yer yer saatte 70 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirilen açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.