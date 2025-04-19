Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak! Meteoroloji'den 13 il için uyarı (19 Nisan Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Batı bölgelerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sis ve rüzgar uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz’de sis ve pus görülebilir. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; öğle saatlerinde ise İç Anadolu’nun güney kesimlerinde 30-50 km/saat hızla kuvvetli esecek.