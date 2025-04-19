Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak! Meteoroloji'den 13 il için uyarı (19 Nisan Cumartesi hava durumu)
19 Nisan 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olurken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, özellikle Ankara, Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Erzurum çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İç Anadolu’nun güneyinde ise öğle saatlerinden itibaren güney yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Marmara ve Karadeniz’de sis ve pus hadisesi bekleniyor. Batı bölgelerde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Batı bölgelerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Sis ve rüzgar uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz’de sis ve pus görülebilir. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; öğle saatlerinde ise İç Anadolu’nun güney kesimlerinde 30-50 km/saat hızla kuvvetli esecek.