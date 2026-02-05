Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı: Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağış ve kuvvetli rüzgâra karşı uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in büyük bölümünde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına riski

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege ve Çanakkale’de ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Rüzgârın; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir.

Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Denizlerde fırtına

Ege ve Akdeniz’de kuvvetli fırtına, Marmara ile Doğu Karadeniz’in batısında ise fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, denizciler uyarıldı.