Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara'nın güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına, Trakya'da ise yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de, İç Ege ve Marmara'nın güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde sağanak

Açıklamaya göre, Trakya'da ise yarın öğlenden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Yağışların, çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kıyı Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Çanakkale illerinin batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra bu illerin geneli ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli, Gökçeada'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege'de, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muğla

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre Muğla'da yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların etkisini artırmasının beklendiği ve perşembe öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak şiddetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Toplamda metrekareye yer yer 100-200 kg yağış düşmesi beklenen ilimizde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.